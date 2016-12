George Clooney: Mit Amal zu Besuch in seiner Heimatstadt!

Clooney-Alarm in US-Kleinstadt!

Seit etwa einem Jahr sind die beiden schon verheiratet, da wurde es auch höchste Zeit, dass Schauspieler George Clooney seiner Ehefrau Amal einmal zeigt, wo er eigentlich aufgewachsen ist. Beide reisten kürzlich in die kleinen Stadt Augusta im US-Bundesstaat Kentucky, wo die Einwohner sie mit offenen Armen empfingen. Das Hollywood-Paar zeigte keine Spur von Starallüren, ganz im Gegenteil! Jeder in der Stadt konnte Fotos mit dem weltberühmten Paar machen und sogar ein wenig mit ihnen quatschen. Diese Woche stand Augusta also Kopf, doch dadurch konnte Amal nicht nur Georges Heimatstadt kennen lernen, sondern auch die Menschen die dort leben. Wirklich eine süße Idee von Geroge!