„Game of Thrones“ Star Emilia Clarke: Lässig-Look für Promotion-Marathon

SO ist sie für jedes Event blitzschnell fertig!

Die Fans können es kaum noch erwarten. Am 12. April beginnt endlich die fünfte Staffel von „Game of Thrones“ - und das natürlich mit ihr! Serien-Liebling Emilia Clarke landete gerade happy am Flughafen von Los Angeles und punktete dort mit ihrem lässigen Look! Sehr praktisch: Die 28-jährige erwarten jetzt schließlich stressige Promo-Wochen, bei denen sie von einem Event zum nächsten flitzen muss. Und da ist ein Styling mit Lederjacke, Jeans und dunkle Sonnenbrille perfekt. Und wer Emilia gerne aufgebrezelt und aufgestylt sehen will - der muss nur am 12. April in San Francisco den offiziellen Serien-Start abwarten…