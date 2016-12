Game of Thrones: Premiere der 5. Staffel

Serien Stars in London!

Gestern fand in London die Premiere der fünften Staffel von „Game of Thrones“ statt und das stilecht im Tower of London. Da allein der Cast der Serie schon riesig ist, standen die Promis auf dem roten Teppich Schlange. Doch die Fans freuten sich natürlich am meisten ihre Lieblingscharaktere zu sehen, wie zum Beispiel Kit Harington, der in der Serie Jon Schnee spielt. Auch Bösewicht Ramsay Bolton, der von Iwan Bolton gemimt wird und Alfie Allen alias Theon Graufreud zeigten sich im schicken Anzug und mussten sich immer wieder der einen Frage stellen: Wie geht es weiter bei Game of Thrones? Sophie Turner alias Sansa Stark hatte dazu nur eins zu sagen: „Ich könnte jetzt sofort verraten, wer stirbt.“. Getan hat sie es der Fans zu Liebe aber natürlich trotzdem nicht.