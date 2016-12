Fergie: Cooler Dating-Style am Flughafen!

Stylisch!

Sängerin Fergie ist nicht nur für ihr Gesangstalent bekannt, sondern auch für ihren coolen Style. Das bewies sie nun mal wieder am Flughafen von Los Angeles wo sie sich zusammen mit ihrem Mann Josh Duhamel auf den Weg zu einem romantischen Ausflug machte. Ihre lässige enge Jeans mit Rissen an den Knien kombinierte sie mit auffälligen hohen Christian Louboutin Schuhe mit Silberspitze und silbernem Absatz. Dazu trug sie einen schmalen Taillengürtel und ein schlichtes gestreiftes Shirt. Vor allem bei der übergroßen Fliegerbrille kamen ihre auffällig geschminkten roten Lippen besonders zur Geltung. Ihr Mann Josh dagegen kam völlig casual in Jeans, rotem Shirt und mit blauen Basecap. Wohin es für die beiden an diesem Tag ging verrieten sie leider nicht.