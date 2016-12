Ex-„Gilmore Girls“-Star Jared Padalecki: Depressionen?

Komische Tweets!

Was ist denn gerade mit Ex-„Gilmore Girls“-Star Jared Padalecki los? Auf Twitter veröffentlichte er diese Worte an seine Fans: „Ich brauche dringend und schnell meine Familie. Es tut mir leid, euch dies zu sagen, aber ich muss nach Hause.“. Kurz danach twitterte er noch hinterher: „Ich brauche alle Liebe, die ich kriegen kann. Bitte gebt mir ein paar Sekunden eurer Zeit und schreibt mir.“. Erst vor wenigen Wochen gestand er, dass er seit Jahren trotz seines Erfolges immer wieder an Depressionen litt. Serien-Kollege Jensen Ackles antwortete daraufhin: „Nimm dir eine Auszeit, Bruder. Ich gebe dir Rückhalt, immer.“. Bleibt zu hoffen, dass es Jared psychisch bald wieder besser geht!