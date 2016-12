Eva Longoria: So süß verkündet sie ihre Verlobung!

Ehe Nummer 3...

Aller guten Dinge sind drei – dieses Motto scheint sich auch Schauspielerin Eva Longoria zu Herzen genommen zu haben. Am Wochenende verlobte sie sich mit ihrem Freund Jose Antonio Baston und verkündete die frohe Botschaft mit diesem süßen Instagram-Post. Deutlich zu sehen war neben ihrer puren Freude natürlich auch ihr riesiger Verlobungsring mit Brillanten. Für Eva wäre es damit bereits die dritte Ehe. Von 2002 bis 2004 war sie die Frau an der Seite von Tyler Christopher und bis 2011 dann mit NBA Star Tony Parker liiert. Für den dritten Versuch kann man ihr also nur die Daumen drücken.