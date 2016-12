Emilia Clarke: Sexiest Woman Alive!

Warum sie diesen Titel verdient hat...

Scarlett Johansson, Mila Kunis und Penélope Cruz haben in der Riege der heißesten Frauen der Welt nun eine neue Mitstreiterin bekommen. Das „Esquire“ Magazine kürte nun Emilia Clarke zur „Sexiest Women Alive“ und begründete seine Entscheidung mit ihrer Vielseitigkeit als Schauspielerin. Kämpferisch, aber auch freundlich. Mal königlich, dann wieder wie eine kleine Schwester. Mörderin, oder auch das Mädchen von nebenan. Gerade mit ihrer Rolle in „Game of Thrones“ begeisterte sie Millionen von Serienfans auf der ganzen Welt. Für den Titel „Sexiest Woman Alive“ also eine durchaus berechtigte Wahl.