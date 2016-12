Emilia Clarke: Der „Game of Thrones“-Star bei der Dior Fashion Show!

Hingucker!

Wer Emilia Clarke nur als Daenerys Targaryen aus der Serie „Game of Thrones“ kennt, der hätte sie auf der Fashion Show von Dior in Paris wohl kaum wiedererkannt. Die Schauspielerin zeigte sich dort nämlich komplett in schwarz und ziemlich klassich in einem Blazer-Kleid von Designer Raf Simons. Der starke Kontrast zu ihrer blassen Haut wurde durch einen knalligen roten Lippenstift und helles Make-Up noch verstärkt und lenkte den Blick sofort auf ihre strahlenden Augen. Dazu entschied sich Emilia für ein Paar zweifarbiger Pumps mit blauer Spitze. Ein Look, der die Blicke aller Anwesenden auf jeden Fall sofort auf sich zog.