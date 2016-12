Elsa Pataky: Ehemann Chris Hemsworth nicht „schön und fit“?!

Das sagt sie ihm nie!

Chris Hemsworth ist nicht nur erfolgreicher Schauspieler, sondern kann auch auf seine Familie verdammt stolz sein. Allen voran auf seine Ehefrau Elsa Pataky. Obwohl beide bereits drei gemeinsame Kinder haben und die Geburt ihrer Zwillinge erst ein halbes Jahr her ist, zeigt sich Elsa schon wieder mit Kurven, die so manche Mama so richtig neidisch machen könnten. Sie ziert nun das Cover der Women´s Health, verrät darin Tipps und Tricks zum Thema Knack-Body und sogar ein kleines Geheimnis über Chris, der im letzten Jahr zum „Sexiest Man alive“ gekürt wurde. „Es ist lustig, wenn es dein Ehemann ist. Für mich ist „sexy" aber das Innere von jemandem. Natürlich finde ich, dass er schön und fit ist, aber das würde ich ihm nie sagen, denn dann würde er zu großspurig werden.“. Eine Ehefrau, die Chris also auf dem Boden der Tatsachen hält!