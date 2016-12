Elisabetta Canalis: George Clooneys Ex ist schwanger!

Ziehen Amal und George jetzt mit Baby Nummer 1 nach?

Sind George Clooney und seine Frau Amal nun im Zugzwang? Gestern wurde bekannt, dass Georges Ex-Freundin Elisabetta Canalis Mutter wird. Bereits die Hochzeit legte sie den beiden vor und gab ihrem Freund Brian Perri am 14. September das Ja-Wort. Nur wenige Tage später, am 27. September, trauten sich dann auch George und Amal. Ob die beiden nun auch mit einem eigenen Baby nachlegen werden? Bei Elisabetta und Brian wird es jedenfalls ein Mädchen, soviel verriet das Model schon mal auf Instagram. In welchem Monat sie sich allerdings befindet, blieb bisher noch ihr Geheimnis.