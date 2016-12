Eddie Redmayne: Für ihn regnet es Awards!

Auf Erfolgs-Kurs!

Für Schauspieler Eddie Redmayne könnte es derzeit nicht besser laufen. Gerad erst sahnte er mit seiner Rolle als Stephen Hawking in dem Film „Die Entdeckung der Unendlichkeit“ bei den Golden Globes und den SAG Awards ab und ist nun auch heißer Anwärter bei den bevorstehenden Oscars. Und nicht nur auf dem roten Teppich gibt er sich elegant und stilsicher, sondern auch privat - wie hier am Flughafen von Los Angeles. Mit schwarzem Wollmantel, brauner Ledertasche und Brille setzt er stets auf klassische aber seriöse Looks. Ein Hollywood-Star durch und durch.