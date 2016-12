Drew Barrymore & Toni Collette: Zwei Powerfrauen auf der Premiere von „Miss You Already“!

Wie zwei Freundinnen!

Der Grund, warum Drew Barrymore für ihre Rolle im Kinofilm „Miss You Already“ unterschrieb, war einzig und allein sie – Schauspielkollegin Toni Collette. Und auf dem roten Teppich zur Premierenfeier in London hatte man auch den Eindruck, dass sie jedes Wort ernst meinte. Lachend posierten die beiden Powerfrauen gemeinsam für die Kameras. Zuvor noch ein kurzer Make-up Check, doch dann wurde um die Wette gelacht. Während Drew im schwarzen Jumpsuit kam, entschied sich Toni für ein enges Kleid in Petrol mit goldenen Einsätzen. Sowohl im Film, als auch im wahren Leben scheinen sich diese zwei umwerfenden Ladies bestens zu verstehen. Da dürften die Dreharbeiten ja umso schöner gewesen sein.