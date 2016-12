Drew Barrymore: Nach der Geburt ihres zweiten Kindes

„Alles ist schlaff und seltsam!“

Drew Barrymore kennen die meisten als heißer Engel im Film „Drei Engel für Charlie“ und auch sonst hat die Schauspielerin immer ein Lächeln auf den Lippen. Doch wenn es um ihren Körper geht ist ihr nach der Geburt ihres zweiten Kindes Frankie, vor knapp einem Jahr, so gar nicht mehr zum Lächeln zu mute. In einem Interview mit „Glamour“ verriet sie: „Du fühlst dich wie ein Känguru mit einem riesigen Beutel; alles ist schlaff und seltsam“. Trotzdem denkt sie dann einfach immer daran, wie schön es ist, überhaupt Kinder in die Welt setzen zu können und da kann man ihr dann wohl nur Recht geben.