Drake: Knutsch-Auftritt mit Madonna!

Das sagt der Rapper dazu!

Rapper Drake legte beim Coachella Festival in Californien einen denkwürdigen Auftirtt hin. Zu danken hatte er das aber nicht allein seiner Musik, sondern ihr: Pop Queen Madonna! Für Drakes gleichnamigen Song kam sie als Stargast auf die Bühne und schließlich folgte das: VIDEO

Aber was ist das? Kurz danach wischt er sich angewiedert den Mund ab! War diese Einlage etwa doch nicht geplant und vor allem von Drake gar nicht gewollt gewesen? „Heilige Scheiße. Was zum Teufel ist gerade passiert?“, war alles was er sagen konnte. Kurze Zeit später folgte dann dieses Statement auf Instagram: „Versteht meinen Schock nicht falsch. Ich hab mit der Königin Madonna rumgemacht und fühle mich 100 Prozent gut dabei. Danke Madonna“. Na ob man ihm das bei so einem Gesichtsausdruck wirklich glauben kann?!