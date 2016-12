Donald Faison & Zac Braff: „Scrubs“ Comeback?

Kommen die durchgeknallten Ärzte zurück ins Fernsehen?

Nachdem Zac Braff und Donald Faison als Dr. John Dorian und Dr. Chris Turk 2001 das erste Mal zusammen in der Serie „Scrubs“ im Fernsehen zu sehen waren, erlangten die beiden weltweiten Ruhm. 2010 wurde die Sendung abgesetzt, doch dürfen die Fans nun auf ein Comeback hoffen? Zusammen mit seiner Frau Cacee Cobb besuchte Donald gestern Abend „Craig´s Restaurant“ und traf sich dort mit seinem ehemaligen Kollegen Zac. Zuvor postete dieser schon dieses Instagram-Bild, auf dem auch noch Neil Flynn zu sehen ist, der in der Serie den Hausmeister spielte. „Wiedervereinigung“, lautete Zacs Kommentar dazu und über 134.000 Likes konnte der Schnappschuss bereits sammeln. Doch ob es wirklich ein Serien-Comeback gegen wird, wurde leider immer noch nicht offiziell bestätigt. Die Fans können also nur weiter hoffen.