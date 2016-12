Die Looks bei den SAG Awards!

So sexy waren die SAG Awards!

Während Jennifer Aniston mit einem riesigen Ausschnitt bei den SAG Awards auffiel, setzte auch Schauspielerin Emma Stone auf Style-Risiko! Mit einer Kombination aus Kleid und Smoking von Dior zeigte sie, dass es auch mal etwas ausgefallener auf dem roten Teppich sein darf. Und auch Matthew McConaughey wählte nicht etwa einen schlichten schwarzen Smoking, sondern setzte auf leuchtendes Blau! Mit seiner Frau Camila Alves an seiner Seite, die in einer violetten Donna Karan Robe erschien, gehörte er zu den absolut Top-Looks an diesem Abend.