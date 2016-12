Demi Lovato: Sie steht zu ihren Kurven!

Cooler Look!

Dass es nicht immer 90-60-90 sein muss, zeigte uns gestern Sängerin Demi Lovato bei einem Besuch der Universal Studios. Mit einem schwarzen Stiftrock aus Leder und einem dazu passenden lockeren Oberteil betonte sie ihre Kurven und wirkte dabei so richtig sexy. Riemchen-Highheels und ein wilder schwarzer Kurzhaarschnitt vollendeten ihren lässigen Look. Das schönste Accessoire an ihr war aber wohl Demis kleiner Hund Buddy, der ihr das schönste Lächeln ins Gesicht zauberte.