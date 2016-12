David Beckham verrät süßes Geheimnis in Jimmy Kimmel Show

„Meine Tochter findet mich pummelig!“

Stylisch gedresst im schicken Anzug - SO trat David Beckham gestern in der TV-Show von Jimmy Kimmel auf und ließ Millionen Frauenherzen höherschlagen. Im Interview verriet David dann allerdings, dass nicht alle weiblichen Wesen bei seinem Anblick dahinschmelzen. Sein dreijähriges Töchterchef Harper nämlich liebt ihren Daddy zwar über alles wie sie sagt, findet ihn aber zu pummelig. Puh, da hat jemand aber einen ziemlich strengen Blick. Denn schaut man sich davids letzte H&M Unterwäschenkampagne an, ist dieser Astralkörper von der Beizeichnung „pummelig“ doch wirklich meilenweit entfernt… trotzdem ein süßer Seitenhieb von klein Harper…den sich sexy David bestimmt zu herzen nimmt…