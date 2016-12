Dakota Johnson: Sie überrascht Touristen in Hollywood!

„Fifty Shades of Grey“ Star nach dem Vogue Shooting!

Schauspielerin Dakota Johnson liess sich gerade erst vor sonnendurchflutetem Hintergrund in frühlingshaftem Grün für das neue Vogue Cover ablichten und wurde jetzt beim shoppen in West Hollywood gesichtet. Mit eiserner Miene und Sonnenbrille zeigte sie sich vom Paparazzi Ansturm völlig unbeeindruckt. Für ihre Rolle im Erotik-Streifen „Fifty Shades of Grey“ war das Poker-Face schliesslich Voraussetzung! Dieses wurde jetzt allerdings gebrochen, als zufällig ein Touristen-Bus neben ihrem Auto stehen blieb. Bei so vielen überraschten und glücklichen Fans, konnte auch die 25-jährige gar nicht anders als beherzt zu lachen und ihnen zurück zu winken! Was für ein Highlight!