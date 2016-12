Dakota Johnson: „Fifty Shades of Grey“-Star zurück zum Ex!

Liebes Wirr-Warr!

Das Liebeskarussell bei Schauspielerin Dakota Johnson dreht sich munter weiter. Nach dem der Mega-Erfolg Fifty Shades of Grey“ kriselte es in ihrer Beziehung mit Matthew Hitt heftig und schließlich trennten sich die beiden sogar. Nun dreht Dakota für den neuen Streifen „How to be Single“ und scheint entgegen dem Filmtitel die Nase voll vom allein sein zu haben. Turtelnd wurde sie mit Matthew an der Bar eines Restaurants gesichtet und sogar Küsse seien angeblich ausgetauscht worden. „Zurück zum Ex“, lautet also ihr Motto. Da kann man nur hoffen, dass es dieses Mal besser zwischen den beiden laufen wird!