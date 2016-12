Dakota Johnson: Beziehungs-Aus wegen „Fifty Shades of Grey“?

Sie ist wieder zu haben!

Lange war Dakota Johnsons Beziehungsstatus ein Rätsel, denn immer wieder kriselte es zwischen ihr und ihrem Freund Matthew Hitt. Doch nun ist klar: Dakota ist wieder Single! Das verriet die Schauspielerin kürzlich in der Show von Ellen DeGeneres. Auf die Frage, ob Männer sie oft auf ihre SM-Rolle ansprechen, oder eher davon laufen würde meinte sie schließlich: „ Entweder sie lieben mich oder sie rennen in die Berge. Meistens rennen sie in die Berge.“. Ob es so auch mit Matthew war? Den Trennungsgrund verriet Dakota leider nicht.