Courtney Love: Mit Tochter Frances Bean Cobain bei der Premiere der „Kurt Cobain“ Doku!

Zu Ehren von Kurt Cobain!

Nachdem Tod von Kurt Cobain am 5. April 1994 rutschte seine Ex-Frau Courtney Love in Drogen und Alkohol ab und verlor daraufhin das Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter Frances Bean Cobain. Das Verhältnis der beiden ist seit dem bekanntermaßen mehr als schwierig, doch gestern zeigten sich Mutter und Tochter das erste Mal seit langem gemeinsam auf dem roten Teppich! Anlässlich der Doku „Kurt Cobain: Montage of Heck“ in LA machten sie gute Mine zum bösen Spiel, doch vor allem Frances wirkte ihrer Mutter gegenüber steif und verschlossen. Der Film ist ein Projekt von Kurts Tochter, die den Fans ihres Vaters damit unveröffentlichtes Material aus seinem Leben zeigen wollte. Von Kindertagen an, bis hin zu privaten Filmaufnahmen mit Frances, Courtney, seinen Eltern und Bandkollegen.