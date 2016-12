Coco Austin: Gewichtsverlust in der Schwangerschaft!

Kim Kardashian nimmt zu - Coco nimmt ab!

Während Kim Kardashian in ihrer Schwangerschaft sichtlich an Kilos zulegt und ihre üppigen Kurven nun gerne ihren Followern zeigt, ist es bei Po-Wunder Coco Austin genau anders herum! Unglaublich, aber bereits 5 Kilo soll die Frau von Rapper Ice-T bereits verloren haben. Sie selbst sagt: „Ich lebe sehr gesund. In der Tat habe ich 5 Kilo abgenommen, statt diese zuzunehmen. Die Menschen sehen mich an und sagen ´Warum siehst du so dünn aus?´“. Der Grund für den Gewichtsverlust ist allerdings nicht direkt das Mama-werden, sondern der Alkohol, dem Coco dadurch nun entsagt. Trotzdem, von einer Babykugel ist hier noch lange nichts zu sehen...