Cinderella: Premiere in London

Lily James als traumhafter Hingucker!

Vergangenen Donnerstag präsentierte Walt Disney in London die Premiere der Neuverfilmung von Cinderella und vor allem Hauptdarstellerin Lily James verzauberte ihre Fans auf dem roten Teppich. Sie erschien in einem bodenlangen silbergrauen Kleid von Balenciaga mit ausgefallenem Design. Ihre Haare ließ sie lang und glatt und hielt auch das Makeup, sowie die kleine Auswahl ihres Schmucks sehr dezent. Alles in allem ein rundum perfekter Look. Da konnte ihr Co-Star Richard Madden, der in dem Kinofilm den Prinzen spielt, gar nicht anders und strahlte nur so in die Kamera. Was für ein schönes Film-Paar!