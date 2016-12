Christine Ouzounian: Ben Afflecks Affäre bald im Porno zu sehen?

1 Millionen Dollar Angebot!

Diese Affäre hat ihr scheinbar so gar nicht geschadet. Die Ex-Nanny von Ben Affleck und Jennifer Garner, Christine Ouzounian, lässt es sich im Luxus nun so richtig gut gehen. Auf dem Weg zu einer dekadenten Poolparty, trafen wir die Kurzzeit-Affäre von Ben in einem weißen Sommerkleid, Sandalen und großer Sonnenbrille. Und obwohl Christine derzeit arbeitslos ist, mangelt es ihr nicht an Angeboten. Erst kürzlich unterbreitete ihr Porno-Produzent Axel Braun die Idee in einer Batman-Parodie zu spielen. Christine als Batwoman würde dafür in drei Sexszene spielen und ganze 1 Million Dollar kassieren. Ob sie den Deal annimmt, ist bisher aber noch nicht bekannt.