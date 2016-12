Chris Martin: Datet er Kate Hudson?

Zusammen mit den Kindern unterwegs

Nachdem es mit Schauspielerin Jennifer Lawrence nicht so recht geklappt hat, scheint sich Chris Martin nun wieder neu verliebt zu haben. Erst kürzlich wurden er zusammen mit Kate Hudson und ihren Kindern am Strand gesehen. Auch Chris´ Kinder Apple und Moses waren dabei und alle wirkten wie eine richtige Patchwork-Familie. Kate gab im Dezember die Trennung von ihrem Verlobten Matt Bellamy bekannt und scheint ihr Singleleben mit Chris an ihrer Seite wirklich zu genießen. Gestern trafen wir den Coldplay-Sänger bei einem Ausflug mit einem Kumpel und harkten nach. Auf die Frage, ob er Kate offiziell datet, antwortete er nur: „Tut mir leid, wie war die Frage? Ich habe keine Ahnung, wo von du redest“. Ein Dementi klingt irgendwie anders...