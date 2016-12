Chris Martin: Das ist seine neue Freundin!

Frisch verliebt!

Nach seiner Trennung von Ex-Frau Gwyneth Paltrow und seiner kurzen Affäre mit Schauspielerin Jennifer Lawrence ist Coldplay Sänger Chris Martin wieder so richtig verliebt. Zusammen mit seiner neuen Freundin Annabelle Wallis zeigte er sich gestern zusammen am Flughafen von Los Angeles. Zwar verließen beide den Terminal durch unterschiedliche Ausgänge, doch es ist bekannt, dass sich die zwei seit Wochen daten. Annabelle gehört bisher noch zu den weniger bekannten Schauspielerin Hollywoods und stand bisher in kleineren Rollen in „The Tudors“ und „X-Men: Die Entscheidung“ vor der Kamera. Ob diese neue Liebe also auch ihrer Karriere einen kleinen Schubs gibt?