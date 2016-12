Chris Hemsworth: Frauenbesuch am Filmset!

Süßer Schnappschuss!

Chris Hemsworth steht derzeit wieder für den neuen Teil von „Snow White and the Huntsman“ in London vor der Kamera und kann deswegen leider nur sehr wenig Zeit mit seiner Familie verbringen. Nun bekam er allerdings einen Überraschungsbesuch am Set von seiner Ehefrau Elsa Pataky und ihrer 3-Jährigen Tochter India Rose. Diesen süßen Schnappschuss von Vater und Tochter postet Elsa dazu auf Instagram und begeistert damit ihre Fans. Trotz der vielen Arbeit scheint Chris seine Drehpausen mit seiner Tochter so richtig genießen zu können und wirkt dabei total entspannt. Was für ein cooler Daddy!