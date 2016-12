Chris Brown: Vom kriminellen Sprayer zum richtigen Künstler!

Chris Brown meets Andy Warhol!

Seine „Monster-Graffitis“ brachten Chris Brown in der Vergangenheit eine Menge Ärger ein, doch nun durfte der Musiker auch mal auf legalem Wege zeigen, was er als Künstler so drauf hat. Am Samstag stellte Chris einige seiner Werke in der Andy Warhol-Ausstellung „Andy goes street Art Show“ vor. Er präsentierte dort Collagen von Warhol-Fotografien gemixt mit seinen Graffitis und zeigte sich dabei mächtig stolz!