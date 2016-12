Chris Brown: Freundin Karrueche Tran gibt ihm wegen seines Babys den Laufpass!

Auf einmal Vater!

Eigentlich sind Baby-News doch immer etwas Schönes. Bei Chris Brown allerdings sorgten sie für einen handfesten Beziehungsstreit! Seine Freundin Karrueche Tran zieht nun auf Twitter einen Schlussstrich, nachdem herauskam, dass Chris eine bereits 9 Monate alte Tochter mit einem Model namens Nia hat. Karrueches Statement: „Hört zu. Niemand kann so viel ertragen. Alles Gute für Chris und seine Familie. Kein Baby-Drama für mich“. Schon in der Vergangenheit hatte Karrueche so einiges mitmachen müssen, nahm Chris aber immer wieder zurück. Ob das auch dieses Mal der Fall ist? Man wird sehen.