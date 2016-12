Chris Brown: Erstes Bild seiner Tochter!

Wie süß!

Vor wenigen Monaten wurde bekannt, dass Chris Brown eine Tochter hat, allerdings nicht mit seiner damaligen Freundin Karrueche Tran, sondern mit dem Model Nia Amey, mit der er eine Affäre hatte. Nun postete der Sänger zum ersten Mal ein Foto seines Nachwuchses und beweist damit, dass er trotz allem zu ihr steht. Royalty heißt die Kleine und sie scheint ihren Papa so richtig happy zu machen. In einem Interview verriet Chris, dass er nun alles dafür tut, dass Royalty und ihre Mutter Nia dichter zu ihm ziehen, damit er ie öfter sehen kann. Er will sich bei der Erziehung mit einbringen und zahlt sogar mehr Unterhalt, als verlangt, damit es Royalty an nichts fehlt. Bei all den negativen Schlagzeilen, für die er immer wieder sorgte, endlich einmal eine gute Nachricht!