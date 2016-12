Chloe Moretz: Sie ergattert diese große Filmrolle!

Bald mit Schuppen und Flosse im TV!

Ihre Liebelei mit Beckham Spross Brooklyn scheint sich für Chloe Moretz nun ausgezahlt zu haben. Oder hat ihre Kurzzeit-Beziehung gar nichts mit diesem Erfolg zu tun? Wer weiß, doch Fakt ist, dass Chloe bald ins kalte Wasser springen wird und das als Meerjungfau Arielle! Dass die Schauspielerin in ihren Rollen so richtig wandelbar ist, bewies sie ja bereits in der Vergangenheit. Vom Thriller, über Comedy bis hin zum Horror-Streifen, Chloe hat schon viele Erfahrungen sammeln dürfen. Nun kommt für sie also auch noch ein Disney-Klassiker dazu, mal schauen, wie ihr Flosse und Schuppen stehen werden.