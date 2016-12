Charlie Sheen: HIV-krank!?

Er schottet sich mit Drogen und Pornostars ab!

Um Charlie Sheen ranken sich derzeit wilde Gerüchte, so soll der „Two and a half Man“-Star HIV positiv sein und sich deswegen von der Außenwelt mehr und mehr abschotten. Für heute 13 Uhr deutscher Zeit kündigte er allerdings ein Enthüllungs-Interview an! Angeblich drohen Sheen Klagen von ehemaligen Sexpartnerinnen, die er im Vorfeld nicht über seine Krankheit informierte. Laut eines Pornoproduzenten soll der Schauspieler dadurch extrem paranoid geworden sein. Immer wieder lädt er sich für 28.000 Euro Gage Pornostars in sein Haus, doch zuvor müssen seine Gäste nicht nur einen Geheimhaltungsvertrag unterschreiben, sondern sogar eine eigene Sicherheitsschleuse in der Garage passieren, inklusive Handy-Abgabe! Was dann folgt? Wilde Drogen- und Sexparties. Charlie scheint sein zügelloses Leben also trotz mutmaßlicher Krankheit uneingeschränkt fortzuführen.