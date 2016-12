Charlie Sheen: Er pöbelt wieder und das sogar zum Vatertag!

Unter der Gürtellinie!

Charlie Sheen hatte sich in letzter Zeit scheinbar ziemlich gut im Griff gehabt und die Negativ-Schlagzeilen blieben aus. Doch ganz aus seiner Haut kann der „Two and a half Man“-Star wohl doch nicht. Pünktlich zum Vatertag legte er mal wieder auf Twitter so richtig los und pöbelte gegen seine Ex-Frau Denise Richards. Obwohl beide bereits seit mehr als 9 Jahren getrennt sind, gibt es immer wieder Streit wegen der Kinder. Angeblich durfte Charlie seine Töchter Sam, Lola und Eloise am Vatertag nicht sehen. Der Beginn einer Hass-Triade: „Wir sehen uns vor Gericht, du böser terroristischer Sack voller Müll.“, ist dabei noch eines seiner jugendfreien Zitate. Ganz schön daneben, Mister Sheen!