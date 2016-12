Channing Tatum: Ehefrau Jenna Dewan-Tatum stiehlt ihm glatt die Show!

Sexy!

Megahitze bei der „Magic Mike XXL“-Kino Premiere in London. Klar, dass die Promi-Damen da auf luftige Kleider setzten, doch eine stach auf dem roten Teppich besonders hervor – Jenna Dewan-Tatum. Die Ehefrau des Hauptdarstellers Channing Tatum begeisterte nicht nur mit einer kleinen Tanzeinlage, sondern auch mit einem umwerfenden Outfit. Im weißen Jumpsuit mit hoher Taille und schwarzen Details strahlte sie nur so an Channings Seite und verriet im Interview: „Was an diesem Film ist nicht toll?! Ich meine, die Jungs tanzen super und die sehen auch echt klasse aus.“ Das dürfte ihr Mann wohl gerne hören...