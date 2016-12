Cara Delevingne: Konkurrenz von Schwester Poppy Delevingne!

Die Schwestern auf der Fashion Week Paris!

Schwestern-Power gestern auf der Fashion Week in Paris. Topmodel Cara Delevingne zeigte sich zusammen mit Kardashian-Spross Kendall Jenner nach der Fashion Show von Chanel und das in einem ungewöhnlich Look. Mit transparenter Rüschenbluse, Retro-Brille und Hut wirkte sie mal wieder eher androgyn statt weiblich. Ganz im Gegenteil dazu präsentierte sich ihre große Schwester Poppy Delevingne. In einem goldenen Kleid, mit schwarzen Highheels und einer wunderschönen blonden Wellenmähne wirkte sie wie die Weiblichkeit in Person. Während Cara ihren eigenen - teils gewagten - Look durchzieht, bleibt Poppy also lieber elegant und stilsicher.