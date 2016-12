Cara Delevingne: Gesangs-Duett mit Beyoncé?

Kein Lust mehr auf Model sein?

Cara Delevingne ist Model-sein wohl einfach nicht genug. Nun soll sie sich sogar als Sängerin versuchen und dafür auch gleich mal einen richtigen Profi an die Seite geholt. Zusammen mit Mega-Star Beyoncé steht sie derzeit im Studio, wie verräterische Instagram Posts verraten. Beide veröffentlichten fast parallel ähnliche Fotos von ihren Händen auf einem Studio Mischpult. Bereits in der Vergangenheit bewies Cara ihr Multitalent und nahm bereits Songs mit Will Heard und Pharell Williams auf.