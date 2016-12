Cameron Diaz: Erste Bilder der Hochzeit!

So sah ihre Hochzeit von oben aus!

Endlich sind sie da, die ersten Bilder der Hochzeit von Benji Madden und Cameron Diaz. Das Paar, dass erst seit wenigen Monaten zusammen ist, gab sich am Montag auf Camerons Anwesen in Beverly Hills das Ja-Wort. Luftaufnahmen zeigen ein riesiges weißen Zelt im Garten und eine wunderschön beleuchtete Einfahrt, bei der die zahlreichen Promi-Freunde eintrafen. Organisiert wurde das ganze von Nicole Richie und die schien ihre Sache eindeutig gut gemacht zu haben. Bleibt abzuwarten, wann man endlich auch Fotos der Braut in ihrem Kleid zu sehen bekommt.