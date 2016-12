Calvin Harris: Taylor Swifts Freund zeigt sich mit Mega-Sixpack!

hot, hot, hot!

Wow, bei diesen Bildern dürfte den Frauen dieser Welt wohl das Wasser im Mund zusammenlaufen! Doch Achtung, liebe Damen! Dieser Hammer Sixpack, den Star DJ Calvin Harris hier präsentiert, ist leider schon vergeben und das an keine Geringere als Sängerin Taylor Swift. Der knackige Schotte ist nun das neue Gesicht für Armani und musste sich dafür so richtig in Topform bringen. Fünf Mal pro Woche rackert sich Calvin dafür im Fitnessstudio ab, doch der Aufwand hat sich sichtlich gelohnt! Da kann man ja schon etwas neidisch auf seine Freundin Taylor Swift werden.