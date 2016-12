Calvin Harris: Das meint er zu den Hochzeitsgerüchten!

Taylor Swift bald unter der Haube?

Sie sind zwar noch nicht lange ein Paar, doch Taylor Swift und DJ Calvin Harris schweben auf Wolke 7. Erst gestern besuchte der Musiker seine Freundin bei ihrem Konzert und wurde dafür von ihr mit einer süßen Liebesbotschaft live auf der Bühne belohnt. „Ich liebe dich“, formte Taylor stumm mit den Lippen in Calvins Richtung. Wie süß! Doch könnte es zwischen den beiden auch ernster werden? Am Flughafen von Los Angeles harkten wir bei Calvin nach, doch seine Reaktion: Ein geheimnisvolles Schmunzeln! Kein Ja, aber immerhin auch kein Dementi! Ob er also wirklich vor hat, seiner Liebsten einen Antrag zu machen, ist wohl nicht ausgeschlossen.