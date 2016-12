Caitlyn Jenner: Schock-Beichte!

Sie hielt sich ein Gewehr an den Kopf!

Caityln Jenner scheint seit ihrer Geschlechtsumwandlung immer glücklicher zu werden und lebt ihr Leben als Frau nun in vollen Zügen aus. Doch das war nicht immer so. In ihrer Doku „I am Cait“ erhielt man nun einen Einblick in das Leben von Bruce Jenner und seine zunehmende Verzweiflung im falschen Körper gefangen zu sein. „Ich war an einem dunklen Ort, ich war alleine zu Hause mit einem Gewehr und sagte zu mir: 'Lass uns diese Qual endlich beenden, keine Schmerzen mehr, kein Leiden, keinen inneren Kampf mehr“. Nicht nur für Caitlyns Fans, sondern auch für ihre Familie sicher ein schockierendes Geständnis.