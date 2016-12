Caitlyn Jenner: Kardashians feiern den ersten Vatertag mit Bruce als Frau!

Dabei ist er nun doch eine Frau!

Trifft der Vatertag eigentlich noch auf Bruce alias Caitlyn Jenner zu? Das könnte man sich bei Bildern wie diesem Fragen. Caitlyn lebt ihr Leben seit einigen Wochen öffentlich als Frau, doch trotzdem nahmen die Kardashians den internationalen Vatertag zum Anlass zusammenzukommen und gemeinsam den Tag zu verbringen. Beim Buggy fahren ließen sie die Sau raus und zeigten sich wieder einmal als happy Family. Glückwünsche an ihren Daddy posteten auch Kylie und Kendall und zeigten alte Bilder von Caitlyn – damals allerdings noch als Bruce. Zu diesem Foto schrieb Kylie ein Zitat ihres Vaters: „Du kannst mich immer noch Dad nennen, Kylie. Egal was ist, ich werde immer dein Vater sein. Das wird sich nie ändern.“ Der Vatertag bleibt Bruce also erhalten und Kris Jenner muss sich demnach keine Sorgen machen, die Aufmerksamkeit ihrer Kinder am Muttertag mit Caitlyn teilen zu müssen.