Caitlyn Jenner: Besser gekleidet als Ex-Frau Kris Jenner?

Style!

Kris Jenner hat schon so einige Style-Fauxpas hinter sich, so wie zum Beispiel dieses enge Kleid, dass sie vor wenigen Wochen am Flughafen von Los Angeles trug. Ihr Ex-Mann Bruce Jenner, der nun als Frau unter dem Namen Caitlyn Jenner lebt, scheint da ein besseres Gespür für Mode zu haben. Ob stylisch mit Lederjacke, oder wie kürzlich in diesem blauen Kleid - Caitlyn setzt auf Eleganz statt Quetschmode. Da könnte sich Kris ruhig mal eine Scheibe abschneiden.