Caitlyn Jenner: Bald auf der Fashion Week?

Fashion Ikone!

Caitlyn Jenner alias Bruce Jenner zieht mal wieder alle Blicke auf sich. Am Donnerstagabend wurde die 65-Jährige in Hollywood gesichtet und glänzte mit ihrem perfekt aufeinander abgestimmten Style. Mit enger Lederhose, schwarzen Stiefeln und Moschino-Mantel zog sie durch Los Angeles. Namenhafte Designer reißen sich derzeit um Caitlyn. Gerüchten zufolge sollen Givenchy und Victoria Beckham großes Interesse an ihr haben. Ob wir sie auf der anstehenden New York Fashion Week über den Catwalk laufen sehen, bleibt abzuwarten.