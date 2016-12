Bruce Jenner: Coming Out vor laufenden Kameras?!

Geheimnissvoller Interview Teaser!

Dieser Teaser lässt Fans der Kardashians so richtig nervös werden. Der Sender ABC zeigt Bruce Jenner und Moderatorin Diane Sawyer im Interview und verkündet für den 24. April eine 2-stündige Interview Doku über Bruce und sein Leben. Ein Satz in dem Clip, der die Fans aber wohl am meisten verwirrt: „Mein ganzes Leben hat mich darauf vorbereitet“, meint Bruce zu Diane. Meint er damit etwa seine Geschlechtsumwandlung und die zahlreichen OP´s die ihn zur Frau werden lassen? Bisher kann das nur spekuliert werden. Im Clip heißt es weiter: „Bruce Jenner, das Interview, die Reise, die Entscheidungen, die Zukunft“. Ob es sich dabei wirklich um das Coming Out von Kim Kardashians Stiefvater handelt, wird man wohl erst am 24. April wissen.