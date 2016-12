Bruce Jenner: Nach seinem Outing!

Ist sie die neue Frau an seiner Seite?

Bruce Jenner bekannte sich öffentlich dazu eine Frau sein zu wollen, doch das Ufer wechselt er deswegen noch lange nicht. In seinem Interview mit Diane Sawyer machte er klar, dass er nicht auf Männer steht, sondern sich trotz allem zu Frauen hingezogen fühlt. Für seinen neuen Lebensabschnitt scheint er auch schon die passende Partnerin gefunden zu haben: Ronda Kamihira, die frühere Assistentin seiner Ex-Frau Kris Jenner. Wir trafen Ronda gestern vor Bruces Lieblings Starbucks in Malibu, doch zu den neuesten Gerüchten schwieg sie leider. In der Hand hielt sie allerdings zwei Kaffee – einen für sich und einen für Bruce. Eine Quelle verriet außerdem gegenüber dem People Magazin: „Bruce scheint ihr mehr zu vertrauen. Sie kauft ihm Frauensachen, die er möchte. Beide haben eine besondere Beziehung!“. Was das genau bedeutet, wird man hoffentlich in Bruce neuester Doku zu sehen bekommen, die ihn auf seinem Weg zur Geschlechtsumwandlung zeigt!