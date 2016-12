Bruce Jenner: Brust-OP?

Hat er sich unters Messer gelegt?

Hat sich Bruce Jenner etwa die Brüste vergrößern lassen? Das zu mindestens hört man derzeit immer wieder aus der Gerüchteküche. Gestern trafen wir Bruce beim Hiken in Malibu. Wie immer zeigte sich der Stiefvater von Kim Kardashian fast komplett vermummt und mit großer Sonnenbrille. Doch versteckt sich unter diesem Pullover auch eine neue Oberweite? Denkbar wäre es zu mindestens, denn Bruce hält weiter eisern an seinem Plan fest, eine Frau zu werden. Kurz sah man gestern auch rot lackierte Fingernägel unter den weiten Ärmeln seiner Sweatjacke aufblitzen. Bleibt also abzuwarten, was man von dem Ex-Mann von Kris Jenner noch so alles zu sehen bekommen wird.