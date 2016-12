Bruce alias Caitlyn Jenner: So reagieren Promis auf ihre Geschlechtsumwandlung!

Paris Hilton, Kesha, Naomi Campbell & Chris Pratt!

Bruce Jenner hat es endlich offiziell gemacht und geht von nun an als Caitlyn Jenner durchs Leben. Doch wie reagieren Promis auf die nun wohl berühmteste Transgenderfrau der Welt? Wir trafen Hotelerbin Paris Hilton gestern am Flughafen von Los Angeles und sie meint: „Caitlyn sieht wundervoll aus. Schönes Vanity Fair Cover.“. Auch Sängerin Kesha antwortet auf die Frage, was sie über Bruces Geschlechtsumwandlung denkt, mit: „Das ist schön.“. Action-Star Chris Pratt wollte sich zu dem Thema nicht äußern und auch Topmodel Naomi Campbell verlor über Caitlyn kein Wort. Ihr gewagter Schritt in Richtung Frau spaltet also die Meinungen unter den Hollywood-Stars. Auf den Rückhalt ihrer Familie kann Caitlyn aber mit zählen.