Brooklyn Beckham: Ließ er sich wie sein Vater tätowieren?

Echt oder unecht?

Wie der Vater, so der Sohn. Kürzlich feierte Brooklyn Beckham, der Sohn von Victoria und David Beckham, sein Model-Debüt für die Firma „Reserved“ und trat damit in die Fußstapfen seines Vaters und schon scheinen die beiden noch mehr gemeinsam zu haben. Auch dem Coachella Music Festival in Kalifornien, zeigte sich der 16-Jährige mit einem Tattoo am Hals! Auch sein Vater ist bekanntermaßen großer Fan der Körperkunst, doch ist Brooklyn für so was nicht noch etwas zu jung? Unklar ist, ob es sich bei den Zacken an seinem Hals wirklich um ein echtes, oder doch nur ein Henna Tattoo handelt. Das werden wohl erst seine zukünftigen Instagram Postings zeigen!