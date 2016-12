Britney Spears: Zurück zur alten Traum-Figur!

Jetzt auch Dessous Model!

Nachdem Britney Spears sich für ihr Comeback Tag ein Tag aus im Fitness-Studio abmühte, zeigt sie nun das Ergebnis dieser harten Arbeit. Und dieser heiße Body kann sich wirklich sehen lassen. Britney ist das Werbegesicht ihrer eigenen Unterwäsche-Linie, die in 200 Ländern vertrieben wird. Ein weiterer riesen Karriere-Schritt für das einstige Pop-Sternchen. Bei all dem Stress gönnt sie sich allerdings auch Zeit mit der Familie, wie hier mit ihrem Vater beim Sushi essen in Los Angeles. Verdient hat sie es sich auf jeden Fall.